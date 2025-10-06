Данія посилить перевірки танкерів для боротьби з тіньовим флотом

Данія посилить екологічні перевірки танкерів, які проходять через її територіальні води. Це робиться у зв’язку з активністю російського тіньового флоту, повідомив 6 жовтня уряд країни.

«Ми повинні покласти край путінській військовій машині. Це стосується і російського тіньового флоту. Ми використовуємо всі засоби. Завдяки нашим перевіркам безпеки ми знаємо, що серед цих суден є старі та зношені. Саме тому наша влада зараз посилює контроль, щоб гарантувати безпеку Данії та данських вод», – заявив міністр промисловості та торгівлі країни Мортен Бедсков.

До проєкту державного бюджету на наступний рік закладено збільшене фінансування Данської морської адміністрації, яка здійснює такі перевірки. Крім того, до кінця року на мосту через протоку Великий Бельт розміщуватимуться спеціальні датчики, які вимірюють рівень сірки в судновому паливі суден, що проходять під ним. Це дозволить визначити, чи паливо відповідає екологічним нормам.

У лютому Данська морська адміністрація вже повідомляла, що посилила перевірку старих суден. Жодного танкера після цього країна не затримала.

Минулого тижня видання EU Observer повідомило, що Євросоюз готується до затримання нафтових танкерів, які не мають державної реєстрації в жодній країні. У публікації стверджується, що такими виявилися 16 танкерів зі 120, які ходили до Росії й потрапили під санкції в останньому санкційному пакеті.