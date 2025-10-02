Зеленський закликав партнерів «продумати», як знищити всю інфраструктуру РФ для торгівлі нафтою

Торгівлю нафтою з Росії треба зупинити, заявив президент Володимир Зеленський 2 жовтня на саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

У своєму виступі він закликав «терміново» ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії.

«Нам також треба серйозно продумати, як реально знищити всю російську інфраструктуру торгівлі нафтою, адже саме вона живить їхню воєнну машину. Зараз ми бачимо, що Росія продовжує використовувати танкери попри накладені на них санкції. Це треба зупинити», – заявив він.

Президент вказав на потребу в додаткових санкціях проти капітанів та екіпажів суден тіньового флоту Росії та власників відповідних компаній. Також, вважає він, необхідно розглянути можливість санкцій проти російських нафтових терміналів і решти паливної інфраструктури вглибині Росії.





На думку Зеленського, Європа має підтримати заклик президента Сполучених Штатів Дональда Трампа припинити купівлю російської нафти:

«Йти проти США – це недалекоглядно, і в Угорщині мають це чітко усвідомити. Енергоносії зі США та інших країн-партнерів можуть заповнити дефіцит на європейському ринку».

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна продовжить купувати російську нафту, попри заклики США, тому що нібито не має альтернативи.