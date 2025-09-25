На тлі заяви Трампа щодо купівлі Анкарою російської нафти Держдеп США привітав відновлення трубопроводу Ірак-Туреччина

На тлі заяви президента США Дональда Трампа щодо купівлі Анкарою російської нафти Держдеп привітав оголошення про відновлення роботи трубопроводу Ірак-Туреччина.

У Держдепі заявили, що угода уряду Іраку з регіональним урядом Курдистану (КУР) та міжнародними компаніями була укладена за сприяння Сполучених Штатів. Як очікує Вашингтон, вона принесе відчутні переваги як американцям, так і іракцям.

«Ця угода зміцнить взаємовигідне економічне партнерство між Сполученими Штатами та Іраком, сприятиме більш стабільному інвестиційному середовищу для американських компаній по всьому Іраку, покращить регіональну енергетичну безпеку та зміцнить суверенітет Іраку», – йдеться у заяві.

Днями агенція Reuters з посиланням на двох чиновників нафтової галузі повідомив, що 22 вересня федеральний уряд Іраку та курдський регіональний уряд досягли угоди з нафтовими компаніями про відновлення експорту сирої нафти через Туреччину. Це дозволить відновити експорт близько 230 000 барелів на день з Іракського Курдистану, який був призупинений з березня 2023 року.



Попередній план передбачає, що Курдистан зобов'яжеться постачати щонайменше 230 000 барелів на добу іракській держкомпанії SOMO, зберігаючи при цьому додаткові 50 000 барелів на добу для місцевого використання, за словами іракських чиновників, обізнаних з угодою.



Згідно з новою угодою, незалежний трейдер займатиметься продажами з турецького порту Джейхан, використовуючи офіційні ціни SOMO.

Оголошення Держдепу з’явилося на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який у Білому домі перед зустріччю з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом сказав, що хотів би, щоб Анкара припинила купувати будь-яку нафту в Росії, поки Москва продовжує війну проти України.