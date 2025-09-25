Трамп хоче, щоб Туреччина припинила купувати нафту у Росії, поки триває війна

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби Туреччина припинила купувати російську нафту.



«Я хотів би, щоб він припинив купувати будь-яку нафту в Росії, поки Росія продовжує свої агресії проти України», – сказав Трамп у Білому домі перед зустріччю з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.



Він нагадав, що війна Росії проти України забрала мільйони життів – «це ганебно».



Трамп наголосив, що російський президент Володимир Путін «має зупинитися», і Ердоган може допомогти.



Президент США додав, що «найкраще, що він міг би зробити, це не купувати нафту та газ у Росії. Якби він це зробив, це було б, мабуть, найкраще».

Виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН 23 вересня, Дональд Трамп повторив свій заклик до європейських країн відмовитися від нафти та газу з Росії.

Трамп заявив, що, якщо Росія не виявить готовності укласти угоду про завершення війни, Сполучені Штати «цілком готові» запровадити дуже сильний пакет потужних мит, які, на його думку, швидко зупинять кровопролиття. Але він наголосив, що для ефективності таких тарифів до них мають приєднатися країни Європи, які «набагато ближче до подій».