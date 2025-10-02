Міністри фінансів «Групи семи» заявили про посилення тиску на РФ

Міністри фінансів країн «Групи семи» за підсумками своєї онлайн-зустрічі оприлюднили спільну заяву, що «домовилися вжити спільних заходів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила свою продовжувану жорстоку війну проти України». Текст заяви 1 жовтня оприлюднив уряд Канади.

«Ескалаційні дії Росії, включно з порушенням повітряного простору НАТО, посиленням атак на цивільне населення та пошкодженням урядових і дипломатичних будівель в Україні, є неприйнятними і підривають зусилля з досягнення миру», – йдеться в заяві, автори якої наголошують, що «наші санкції зменшили доходи Росії».

Згідно із документом, дії союзників по «Групі семи» будуть націлені на тих, хто «продовжує збільшувати обсяги закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну, та на тих, хто сприяє обходу» санкцій.

«Ми вживемо конкретних заходів для значного скорочення, з метою поступового припинення, нашого імпорту з Росії, що залишився, включно з імпортом вуглеводнів. Ми також серйозно розглядаємо торговельні заходи та інші обмеження щодо країн та організацій, які допомагають фінансувати військові дії Росії, включаючи нафтопродукти, вироблені з російської нафти», – йдеться в заяві міністрів країн «Групи семи».

Президент США Дональд Трамп неодноразово виступав за скорочення доходів РФ від постачання нафти на світовий ринок, що, на його думку, наблизить кінець війни, яку Москва веде проти України.

Виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН 23 вересня, Трамп повторив свій заклик до європейських країн відмовитися від нафти та газу з Росії.

Трамп заявив, що, якщо Росія не виявить готовності укласти угоду про завершення війни, Сполучені Штати «цілком готові» запровадити дуже сильний пакет потужних мит, які, на його думку, швидко зупинять кровопролиття. Але він наголосив, що для ефективності таких тарифів до них мають приєднатися країни Європи, які «набагато ближче до подій».