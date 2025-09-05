Європейська команда їде у Вашингтон, щоб працювати над новими санкціями проти РФ – Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що команда ЄС їде до Вашингтону для проведення консультацій щодо нових санкцій проти Росії. Про це він сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 5 вересня в Ужгороді.

«Ми працюємо зі США й іншими партнерами для того, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних санкцій. Більше економічних заходів для того, щоб змусити Росію зупинити цю війну, припинити вбивати людей. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і наша команда, європейська команда, прямує до Вашингтону, щоб працювати з нашими американськими друзями», – сказав Кошта.

Президент Зеленський, зі свого боку, назвав «важливим сигналом» те, що у США «не задоволені тим, що країни допомагають російській воєнній машині тим, що купують енергоресурси РФ».

«Угорщина і Словаччина – серед цих країн. І це треба зупиняти, і будуть проведені консультації. Вчора про це домовилися по телефону, що професійні люди від Європейського Союзу будуть зустрічатися щодо санкцій з американськими представниками, будуть обговорювати, як зупиняти всі канали торгівлі енергетикою з «рускімі». Бо зрештою виглядає не дуже справедливо. Євросоюз знаходить гроші підтримувати Україну, ми хочемо, щоб США накладали санкції, а з іншого боку ще є якісь канали і вони відомі, завдяки яким Росія все одно торгує енергоресурсами з Європою також», – сказав голова держави.

Кошта також зазначив, що споживання Європейським Союзом російської нафти й газу залишається на рівні 20%.

«Ми знизили на рівні Європейського Союзу на 80% споживання газу й нафти з Росії. Це залишається на рівні 20%, і нам треба працювати над цим. І значна частина цих 20% споживається саме Угорщиною. Найкращий спосіб прискорити кінець цієї війни, це в тому числі, якщо Угорщина перестане імпортувати російські нафту і газ із Росії», – заявив президент Євроради.

Напередодні у Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп під час розмови з ключовими європейськими союзниками Києва «наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну, оскільки Росія отримала 1,1 мільярда євро (1,8 мільярда доларів) від продажу палива з ЄС за один рік».

Президент США, який спілкувався з європейськими лідерами після паризької зустрічі, особисто не коментував її.

Напередодні після засідання «Коаліції охочих» і телефонного дзвінка Трампу президент Франції Емманюель Макрон також повідомив, що президент США розкритикував купівлю нафти в Росії деякими країнами ЄС.

«Що стосується санкцій, то цілком правда, що президент Трамп і американська адміністрація висловили занепокоєння, як, власне, і ми робимо від початку цього конфлікту, з приводу вибору двох країн – членів Європейського Союзу, які продовжують купувати російську нафту. І я вважаю це правильно, адже іноді ці країни виправдовувалися, посилаючись на свою близькість до нової американської адміністрації. Таким чином, американо-європейська узгодженість у цьому питанні зробить припинення таких практик лише ефективнішим», – сказав Макрон.

Володимир Зеленський назвав, що це за країни, і нагадав, як прем’єр Угорщини Віктор Орбан публікував скаргу до Трампа щодо бомбардувань Україною нафтопроводу «Дружба».

«Президент Трамп дуже не задоволений, що російська нафта купується Європою. Серед, серед іншого, є дві країни. Ми знаємо, що це Угорщина, Словаччина – і всі розуміють, що ці дві країни. Але я хочу всім нагадати, коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їхню енергетику, на якій вони заробляють гроші і витрачають ці гроші потім на зброю, то саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що ось Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти. Тому, бачте, Україна знайшла такий вид санкцій. Але, безумовно, я радий. Радий, що сьогодні Сполучені Штати Америки абсолютно відкрито говорять про те, називаючи ці країни, говорять про те, що вони допомагають «рускій» машині війни. І нам потрібно всім це зупинити», – сказав він.

Від моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Європа намагалася звільнитися від залежності від РФ у постачанні енергоносіїв. Європейська комісія запропонувала законодавство про поступове припинення імпорту російської нафти та газу до ЄС до 1 січня 2028 року.

Водночас Угорщина і Словаччина, лідери яких мають тісні зв’язки з Кремлем, продовжують імпортувати російські енергопродукти, незважаючи на кроки ЄС щодо диверсифікації.