Затримання танкера «тіньового флоту» РФ: у Франції заарештували капітана та його помічника

У Франції заарештували капітана та першого помічника капітана танкера російського «тіньового флоту» після того, як військово-морські сили вийшли на борт судна, яке, можливо, було причетне до нещодавніх інцидентів з дронами навколо Данії.



Розслідування було розпочато через «нездатність екіпажу обґрунтувати національність судна» та «відмову співпрацювати».

«Дякую спецназівцям морської піхоти та екіпажам ВМС Франції, які втрутилися цими вихідними на борту російського танкера тіньового флоту, що зараз стоїть на якорі біля Сен-Назера.Їхні дії сприяли арешту двох членів екіпажу», – написав прем’єр-міністр Себастьян Лекорню у соцмережі Х.

За даними відстеження, Boracay – судно під прапором Беніну, яке Європейський Союз вніс до чорного списку як частину «тіньового флоту» Росії, що порушує санкції – перебувало біля узбережжя Данії з 22 по 25 вересня, коли активність дронів змусила закрити аеропорт Копенгагена.

Дрони були помічені по всій Данії, зокрема над військовими об'єктами, з 22 вересня, що призвело до короткочасного закриття кількох аеропортів та заборони на всі цивільні польоти дронів до п’ятниці.



Як повідомляє AFP військове джерело, яке попросило не називати його імені, Boracay, який зараз розташований біля узбережжя західної Франції, був зупинений французькою владою в суботу. 1 жовтня стало відомо, що французькі військові піднялися на борт нафтового танкера.

Увечері 24 вересня через появу невідомих дронів був закритий аеропорт Копенгагена, згодом дрони з’являлися над Данією ще кілька днів.

Офіційно поки що не повідомлялося про те, що екіпаж судна підозрюють у запусках дронів.

Президент України Володимир Зеленський при цьому заявляв, що розвідка має дані, що безпілотники над Данією могли запускати з суден російського «тіньового флоту».

Влада Данії й інших країн поки не звинувачувала Росію в цьому. Росія категорично відкинула припущення про свою причетність.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі нічого не знають про розслідування проти Boracay.



