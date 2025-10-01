Французькі сили піднялися на борт танкера «тіньового флоту» РФ біля узбережжя Франції – AFP

Французькі військові піднялися на борт нафтового танкера, пов’язаного з російським «тіньовим флотом», що стоїть на якорі біля узбережжя французького західного порту Сен-Назер, пише агентство France Presse.

Джерело у французькому уряді, яке побажало залишитися неназваним, повідомило агенції, що військові французького флоту зайшли на борт судна Boracay під прапором Беніну, яке внесене до списку санкцій ЄС як судно, що входить до складу російського так званого тіньового флоту.

Президент Франції Емманюель Макрон раніше сьогодні підтвердив, що стосовно судна ведеться розслідування, оскільки воно скоїло «серйозні порушення». Подробиць він не навів.

Перед цим низка ЗМІ повідомляла про те, що судно було помічене біля берегів Данії наприкінці вересня, у ті дні, коли в цій країні зафіксували невідомі безпілотники над об’єктами критичної інфраструктури, зокрема аеропортами.

У квітні танкер, який в той час носив назву Kiwala, був затриманий естонською владою. Тоді судно йшло під прапором Джибуті, але у реєстрі цієї країни танкера не було.

Як повідомляє видання The Insider, 20 вересня Boracay вийшов із російського Приморська (Ленінградська область РФ) із вантажем сирої нафти. Він пройшов через Балтійське море в Північне, а потім на захід через Ла-Манш.

Згідно з вивченими The Insider даними, танкер прямував до Вадинара (Індія), де розташовується нафтопереробний завод.

Із 22 по 25 вересня танкер перебував біля узбережжя Данії.

Увечері 24 вересня через появу невідомих дронів був закритий аеропорт Копенгагена, згодом дрони з’являлися над Данією ще кілька днів.

Офіційно поки що не повідомлялося про те, що екіпаж судна підозрюють у запусках дронів.

Президент України Володимир Зеленський при цьому заявляв, що розвідка має дані, що безпілотники над Данією могли запускати з суден російського «тіньового флоту».

Влада Данії й інших країн поки не звинувачувала Росію в цьому. Росія категорично відкинула припущення про свою причетність.

Прокурор французького міста Брест повідомив Reuters, що судно вирішили затримати, оскільки екіпаж не виконав накази і не надав документи, що підтверджують національну належність судна.

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі нічого не знають про розслідування проти Boracay.