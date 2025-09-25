В уряді Данії заявляють, що за польотами дронів над аеропортами стоїть «професійний гравець»

Влада Данії заявляє, що за польотами дронів над кількома аеропортами цього тижня стояв «професійний гравець», який влаштував «гібридну атаку», спрямовану на створення паніки.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що дрони були запущені «локально». За словами Полульсена, доказів участі Росії поки що немає.

«Немає сумнівів, все вказує на те, що це робота професійного гравця, коли ми говоримо про таку систематичну операцію в багатьох місцях практично одночасно», – заявив міністр оборони 25 вересня.

Водночас він наголосив, що загрози для громадськості Данії немає.

Міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор заявив, що метою прольотів дронів було посіяти страх і паніку. За його словами, уряд шукатиме додаткові способи нейтралізації дронів.

Аеропорт у місті Ольборг на півночі Данії, де також розміщується авіабаза військово-повітряних сил країни, ввечері 24 вересня закрили після появи кількох безпілотників. Про це повідомила місцева поліція, наголосивши, що загрози для жителів й аеропорту немає.

Інцидент стався лише через два дні після схожого випадку в Копенгагені.

Поліція підкреслила, що зараз немає підтверджень, що це ті самі апарати, які помічали в данській столиці, але вони діють «за аналогічною схемою».

22 вересня безпілотники вже паралізували роботу аеропорту Копенгагена. Через них майже на чотири години було припинено зльоти і посадки.

Також дрони були помічені і поблизу аеропорту в Осло, що також призвело до тимчасового закриття повітряного простору.

Данія і Норвегія ведуть спільне розслідування, з’ясовуючи, чи ці інциденти пов’язані.