Норвегія заявляє, що поки що не встановлено зв’язок між інцидентами з дронами в Осло та Копенгагені

Норвегія та Данія тісно контактують щодо окремих інцидентів з дронами, які зупинили роботу аеропортів в Осло та Копенгагені, але наразі їхні розслідування ще не встановили зв’язку, заявив у середу міністр закордонних справ Норвегії.

«Ми ще не встановили, що розслідування виявило будь-який зв'язок між цими двома подіями. Ми також не пов’язали це з конкретною країною. Але, очевидно, я думаю, більшість людей скажуть, що дві схожі речі, що відбуваються одночасно, можуть принаймні свідчити про те, що між ними був зв’язок», – сказав Еспен Барт Ейде агентству Reuters у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр зауважив, що Норвегія не підтверджує і не виключає, що ці два фактори пов’язані.

«Можемо сказати, що в цей час гібридних загроз і потенційної гібридної війни саме на це нам слід звертати увагу», – сказав він, назвавши це дуже сильним попередженням.

Західні служби безпеки останніми роками заявляли, що гібридні загрози, особливо з боку Росії, стають дедалі агресивнішими. До таких загроз належать все – від фізичного саботажу критичної інфраструктури до дезінформаційних кампаній, підозр у шпигунстві та кібератак.

Увечері 22 вересня аеропорт столиці Данії Копенгагена призупинив роботу через невідомі безпілотники. За повідомленням поліції, над територією аеродрому помітили «два або три дрони». Аеропорт відновив роботу приблизно через чотири години, після того, як дрони залишили повітряний простір поблизу нього.

У поліції Данії поки немає даних про те, хто їх міг запустити. Представник поліції наголосив, що безпілотниками керував «досвідчений оператор».

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала те, що сталося «найсерйознішою атакою» на критичну інфраструктуру країни останнім часом.

Також пізно ввечері 22 вересня приблизно на три години закривали аеропорт столиці Норвегії Осло – через два безпілотники. Декілька рейсів скасували чи перенаправили. Безпілотники також згодом відлетіли, аеропорт поновив роботу.

У НАТО раніше заявляли про «глибоку стурбованість гібридними діями Росії». Йдеться про диверсії, акти насильства, кібер- й електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції.