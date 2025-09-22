Данія: аеропорт Копенгаген призупинив роботу через дрони

Міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії тимчасово призупинив роботу через дрони в повітряному просторі, повідомляє місцева поліція.

За даними поліції, аеропорт наразі закритий для зльоту та посадки, оскільки в цьому районі були зафіксовані 2-3 «великі дрони», часовий горизонт наразі невідомий.

Речник аеропорту підтвердив Reuters, що весь рух було зупинено, але відмовився від подальших коментарів.

FlightRadar у соцмережі X повідомив, що усі вильоти та посадки в аеропорту Копенгагена були призупинені станом на 20:26 за місцевим часом через повідомлення про дрони. За повідомленням, станом на 22:05 за місцевим часом понад 35 рейсів, що прямували до аеропорту Копенгагена, було перенаправлено до інших аеропортів.



