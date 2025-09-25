У Данії аеропорт Ольборга зупиняв роботу через дрони

У Данії аеропорт міста Ольборг увечері 24 вересня призупинив прийом та відправлення літаків після того, як у його повітряному просторі виявили невідомі безпілотники, повідомили в місцевій поліції.

Повідомлення про дрони поліція отримала о 21:44 за місцевим часом (22:44 за Києвом). Скільки саме безпілотників зафіксували, не уточнюється.

У зв’язку із закриттям повітряного простору два літаки, які мали приземлитися в Ольборзі, були відправлені назад до Копенгагена, ще один рейс перенаправили в інший аеропорт.

Приблизно о 04:00 за місцевим часом поліція оголосила, що безпілотники більше не перебувають у повітряному просторі аеропорту.

Увечері 22 вересня аеропорт столиці Данії Копенгагена зупинив прийом та відправлення літаків через проліт дронів. Близько 35 рейсів, що прямували до Копенгагена, були перенаправлені в інші аеропорти. У поліції заявляли, що не знають, звідки прилетіли дрони і куди вони прямували. Того ж дня невідомий дрон також був помічений над аеропортом Гардермуен у столиці Норвегії Осло. Повітряний простір над аеропортом закривали на кілька годин.

Голова уряду Данії Метте Фредеріксен назвала подію «найсерйознішою атакою на критичну інфраструктуру» країни. Вона заявила, що влада все ще з’ясовує, кому належали безпілотники, але не виключила причетність Росії. Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав ці звинувачення голослівними.