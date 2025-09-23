Рютте: зарано говорити про те, чи пов’язані дрони над аеропортом Копенгагена з діями РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що ще зарано говорити про те, чи пов’язані польоти дронів над Данією з нещодавніми порушеннями Росією повітряного простору країн альянсу.

«Я щойно говорив телефоном із прем’єр-міністеркою Данії. Звісно, зараз ідеться про… дрони, які створили серйозні труднощі в повітряному просторі Данії, включно зі столичним аеропортом. І данці саме в цей момент ретельно оцінюють, що трапилося, щоб зрозуміти, хто за цим стоїть. Ми перебуваємо з ними у дуже тісному контакті, тож відповідати на ваше друге запитання поки що зарано», – сказав генсекретар НАТО.

Північноатлантична рада провела сьогодні вранці засідання на прохання Естонії, згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору, щоб провести консультації і засудити порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.

Напередодні ввечері аеропорт столиці Данії Копенгагена призупинив роботу через невідомі безпілотники. За повідомленням поліції, над територією аеродрому помітили «два або три дрони».

За даними сайту Flightradar24, понад 30 літаків, що прямували до Копенгагена, були перенаправлені на інші аеродроми. Низку рейсів скасували, інші – відклали. Аеропорт відновив роботу приблизно через чотири години, після того, як дрони залишили повітряний простір поблизу нього.

У поліції Данії поки немає даних про те, про які дрони йдеться і хто їх міг запустити. Представник поліції при цьому наголосив, що безпілотниками керував «досвідчений оператор».

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала те, що сталося «найсерйознішою атакою» на критичну інфраструктуру країни останнім часом.

Також пізно ввечері 22 вересня приблизно на три години закривали аеропорт столиці Норвегії Осло – через два безпілотники. Декілька рейсів скасували чи перенаправили. Безпілотники також згодом відлетіли, аеропорт поновив роботу.

Немає даних про те, що інциденти в Норвегії й Данії могли бути взаємопов’язані. Також офіційно не висувалося версій про те, хто міг запускати дрони.

За останні два тижні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору.

У першому випадку йшлося про безпілотники: близько 20 дронів у ніч проти 10 вересня увійшли в повітряний простір Польщі. 13 вересня, за даними Міноборони Румунії, російський безпілотник, яким сили РФ атакували Україну і який проник у повітряний простір Румунії, затримався над країною НАТО протягом 50 хвилин, перш ніж повернутися назад до України. 19 вересня влада Естонії заявила про порушення повітряного простору країни російськими винищувачами. Російська влада звинувачення відкидає.