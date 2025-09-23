У НАТО засудили «ескалаційні дії» Росії щодо Естонії й пообіцяли відповідь

У НАТО 23 вересня засудили Росію за порушення повітряного простору Естонії минулого тижня, заявивши, що РФ «несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними, ризикують призвести до прорахунків, ставлять під загрозу життя і повинні припинитися».

Північноатлантична рада провела сьогодні вранці засідання на прохання Естонії, відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, через порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.

В альянсі пообіцяли «рішучу» реакцію на «бездумні дії Росії».

«У Росії не повинно бути ніяких сумнівів: НАТО й союзники використовуватимуть, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові й невійськові засоби для самозахисту і стримування всіх загроз з усіх напрямків. Ми продовжуватимемо реагувати у спосіб, час і у сфері, які оберемо. Наша відданість статті 5 є непохитною», – йдеться в заяві.

У НАТО заявили, що це вторгнення є частиною ширшої схеми дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії.

«Це вже друге за два тижні засідання Північноатлантичної ради, проведене відповідно до статті 4. 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Кілька інших союзників, включаючи Фінляндію, Латвію, Литву, Норвегію і Румунію, також нещодавно зазнали порушень повітряного простору з боку Росії. Ми висловлюємо нашу повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у НАТО наголосили, що ці й інші «безвідповідальні дії» Росії не зупинять союзників від їхніх зобов’язань підтримувати Україну.

19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. За словами міністра закордонних справ балтійської країни Маргуса Цахкни, це четвертий раз від початку року, коли Росія порушує повітряний простір Естонії, але випадок 19 вересня є «безпрецедентно зухвалим».

Міністерство оборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

НАТО назвало ці дії ще одним прикладом «безрозсудної поведінки Росії», а Євросоюз – «надзвичайно небезпечною провокацією». Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас зазначила, що це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і ще більше загострює напруженість у регіоні.