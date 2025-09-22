США захищатимуть «кожний дюйм» країн НАТО – посол в ООН Майкл Волц

Сполучені Штати та їхні союзники захищатимуть «кожний дюйм» території країн-членів НАТО, заявив 22 вересня посол США в ООН Майкл Волц на засіданні Ради безпеки, присвяченому кільком випадкам імовірного порушення Росією повітряного простору країн НАТО.

У ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників, як стверджує польська влада, перетнули кордон Польщі. Кілька апаратів були збиті авіацією НАТО. Також повідомлялося про проліт безпілотника в повітряному просторі Румунії. 19 вересня, як заявила влада Естонії та інших країн НАТО, три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії над Балтійським морем і залишалися в ньому щонайменше 12 хвилин.

Представники країн НАТО піддали Росію на засіданні жорсткій критиці. Очільниця зовнішньополітичного відомства Великої Британії Іветт Купер заявила про «безвідповідальні дії» Росії, які створюють ризик прямого збройного конфлікту між НАТО та Росією. «Якщо нам доведеться дати відсіч літакам, які без дозволу діють у повітряному просторі НАТО, то ми це зробимо», – сказала вона.

Із засудженням на засіданні виступили також представники Естонії, Румунії та Польщі. Голова дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас, яка також брала участь у засіданні, заявила, що кілька інцидентів, які відбулися менш ніж за два тижні, не можуть бути випадковістю, і зазначила, що Москва продовжить «провокації» доти, доки вони будуть безкарними.

Представник Росії Дмитро Полянський заявив, що країни НАТО не мають доказів того, що Росія порушила їхній повітряний простір, і назвав те, що відбувається, «театром абсурду».

Будь-яких рішень на засіданні ухвалено не було. 23 вересня, як очікується, на запит Естонії відбудуться консультації країн НАТО відповідно до четвертої статті Північноатлантичного договору.

Майкл Волц уперше взяв участь у засіданні Ради безпеки як представник США. До 1 травня він був помічником президента Дональда Трампа з питань національної безпеки, але пішов у відставку з цієї посади після витоку службового спілкування в месенджері Signal.