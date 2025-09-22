Угорщина та Словаччина – єдині із прикордонних країн не будуть на нараді щодо «стіни дронів»

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс проведе у пʼятницю, 26 вересня, нараду щодо створення «стіни дронів», яка має захищати країни східного флангу від російських атак. До обговорення приєднаються всі держави-сусіди України, окрім Угорщини та Словаччини. Про це на брифінгу у Єврокомісії повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.



«Хто візьме участь, окрім єврокомісара Кубілюса та Єврокомісії, це сім країн-членів, що знаходяться на передовій. Отже: Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія», – повідомив Реньє.



За його словами, Україна також долучиться до цього обговорення, яке відбудеться в онлайн-форматі. Окрім того, не виключено, що на майбутніх нарадах долучаться й інші країни.



«Потрібно встановити «стіну з дронів», враховуючи нещодавні атаки чи вторгнення в Румунію та Польщу», – пояснив потребу у такій нараді Реньє.

На нараді обговорять спроможності та потреби країн, щоб пізніше ухвалити рішення щодо потенційних наступних кроків – «у тісній співпраці з Україною та іншими державами-членами», сказав речник.



Раніше у Єврокомісії запевнили, що Україна буде частиною проєкту від ЄС «стіна дронів» уздовж східного кордону ЄС. Про намір створити такого роду захист у ЄС почали говорити після масового втручання російських дронів у попітряний простір Росії.



