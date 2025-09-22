Доступність посилання

НАТО, США, Україна. У кого є ефективні способи протидії російським «Шахедам»?

Росія щодоби запускає по Україні сотні дронів «Шахед» із термобаричними зарядами. Щодня руйнування і жертви серед цивільного населення

Як ефективно захищатися проти російських дронів? Чому НАТО треба співпрацювати з Україною у цьому питанні? Безпольотна зона над Україною: що це таке і чи можна її запровадити?

Польщі та союзникам варто розглянути питання щодо створення безпольотної зони над Україною.

Про це заявив голова польського МЗС Радослав Сікорський в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung після того, як майже два десятки російських безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі. Щоб їх збити, у небо свої винищувачі піднімали Польща та Нідерланди, використовуючи дорогі авіаційні ракети.

Радослав Сікорський вважає, що зараз варто скористатися досвідом України щодо боротьби з безпілотниками:

«Ясно, що Україна далеко попереду нас, що стосується захисту від дронів. Ми повинні змінити своє мислення. У цьому питанні не ми навчаємо українців, а вони нас»

У МЗС Росії заявили, що в разі реалізації цього буде «конкретна» реакція російської сторони.

Український військовий оглядає російський безпілотник Shahed із термобаричним зарядом

Чи можливо запровадити безпольотну зону?

Телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) поставив це запитання, а також ряд інших, офіцеру повітряних сил України в запасі, заступнику директора компанії–виробника засобів РЕБ Анатолію Храпчинському:

– Безпольотна зона – це зона, яка дає змогу перехоплювати будь-які невстановлені об’єкти в повітряному просторі тієї чи іншої держави.

Підхід НАТО спрацював на п’ять із плюсом
Храпчинський

Давайте розберемося з приводу атаки на Польщу і перехоплених чотирьох дронів, залишки яких долетіли.

Якщо ми говоримо про стандарти НАТО, то вони передбачають перехоплення цілей, які несуть загрозу, а також супровід цілей, які не несуть загрози. Пілоти НАТО вже можуть відрізнити російський дрон «Гербера» від російського дрона «Шахед».

Тому тут, я думаю, ухвалили рішення про те, що перехоплювати, а що не перехоплювати. Вони розуміли, що «Гербера» не несе корисного навантаження, тобто будь–яких вибухонебезпечних матеріалів.

При цьому можна сказати, що підхід НАТО спрацював на п’ять із плюсом. Але вартість такого перехоплення є досить дорогою.

F-35

Якою може бути співпраця України та НАТО щодо протидії безпілотникам?

Анатолій Храпчинський:

– Ми розуміємо, що Європа не зможе ту кількість дронів, які Російська Федерація запускає навіть по Львівській області, перехоплювати такими дорогими ракетами.

Правильніше було б створити нові інструменти протидії на базі існуючих уже рішень, які використовуються в Україні

Тому я б сказав, що тут правильніше було б створити нові інструменти протидії на базі існуючих уже рішень, які використовуються в Україні.

Тому ми чуємо, що поляки готові приїхати в Україну, щоб переймати досвід, як перехоплювати такі повітряні цілі за рахунок засобів наземного забезпечення.

Тобто не підняттям авіації, а за рахунок тих самих мобільних вогневих груп, або інших інструментів, які ми використовуємо для перехоплення в повітряному просторі.

Полювання на «Шахеди» із 23-міліметровою зенітною установкою ЗУ-23-2. ЗСУ
Полювання на «Шахеди» із 23-міліметровою зенітною установкою ЗУ-23-2. ЗСУ

Як захиститися від російських дронів?

Анатолій Храпчинський:

– У жодній країні немає рішення проти дронів.

Російська Федерація страждає від українських дронів.

У жодній країні немає рішення проти дронів

Давайте згадаємо, що навіть Ізраїль піднімав F-16, щоб перехоплювати дрони. Тому потрібен новий інструмент. І якщо ми сядемо разом і знайдемо його, тоді це буде ефективним рішенням.

Європа не має зараз інструменту, який би був ефективним.

Він ефективний, але його не вистачить надовго, тому що ракети класу «повітря-повітря», навіть у режимі AIM–9, якими відпрацювали польські пілоти по ударних безпілотниках, – це $400 тис. Це все одно неспівмірна ціна.

Необхідно шукати дешеві інструменти. І в цьому випадку потрібно говорити про взаємодію українських військових із натовськими військовими і формування нових систем на зразок тих самих FrankenSAM, які передбачають модернізацію старих радянських рішень, при цьому створюючи можливості для перехоплення нових цілей.

Зенітні дрони – вихід?

Донбас Реалії опитали фахівців із БПЛА Олега Каткова, Сергія Бескрестнова та Олександра Карпюка («Серж Марко»), військовослужбовець батальйону безпілотних систем 59-ї бригади Сил безпілотних систем ЗСУ.

Ось ключові моменти:

  • Антишахедному БПЛА потрібна вища швидкість, ніж звичайному FPV: щоб наздогнати російськи розвідувальні дрони Zala, «Орлан», Supercam, перехоплювачу достатньо буде 200 км/год, а щоб піти на зближення з «Шахедом» – під 300.
  • Потрібна придатність перехоплювача до використання у туман, сніг, негоду (розвідник у таку погоду просто не літає), і неодмінно – камера нічного бачення.
  • Потрібна висотність: хоч російські «крила» придатні для польотів на висотах до 5 кілометрів, часто, аби бачити місцевість, вони літають не надто високо, а робочі висоти «Шахеда» вже, як правило, перевищують 2 кілометри.
  • Потрібне окреме, дещо ускладнене, навчання пілотів на цей вид дрона. Від оператора буде вимагатися висока швидкість реакції: «Шахед» пролітає повз об’єкти, а не досліджує їх, як розвідник, тож потрібно зафіксувати ціль, привести зенітний дрон у боєготовність, злетіти, дістатися висоти, візуально знайти ціль і знищити її – і усе це, поки «Шахед» не вилетить з радіусу дії зенітника.

За цих вимог, можливо, перехоплювачам «Шахедів» потрібна буде навіть інтеграція системи самонаведення, пояснює Олег Катков: «У нас немає такої розкоші, що «от вам ТЗ (технічне завдання – ред.), зустрінемось через 3 роки на полігоні». Вочевидь, будуть ухвалюватися рішення «з коліс»: з’являться дрони, які уміють це, потім це, це, – будуть розвиватися поступово. У нас немає розкоші ставити це на паузу на кілька років».

Більше про шляхи протидії російським «Шахедам» та іншим БПЛА читайте тут:




