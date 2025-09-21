ISW: Росія навмисно випробовує межі можливостей НАТО, посилюючи свої зусилля

Росія посилює свої зусилля з метою перевірити оборонні можливості та рішучість НАТО, порушуючи повітряний простір членів Альянсу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують про те, що 19 вересня польська прикордонна служба повідомила, що два російські винищувачі пролетіли на низькій висоті над польською нафтогазовою буровою платформою Lotos Petrobaltic у Балтійському морі, що є прямим порушенням зони безпеки платформи. Зазначається, що платформа Petrobaltic є єдиною морською нафтовою платформою Польщі і розташована у її виключній економічній зоні.

Залишається незрозумілим, чи вторгнення російських літаків поблизу платформи Petrobaltic відбулося під час вильоту 19 вересня, під час якого три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, чи це був окремий інцидент.

19 вересня Міністерство оборони Росії заявило, що російські літаки не порушували повітряний простір Естонії і що три російські літаки виконали «запланований політ» з аеродрому Карелія до невизначеного аеродрому в Калінінградській області відповідно до міжнародного права.

ISW продовжує оцінювати, що Росія навмисно випробовує межі можливостей НАТО, здійснюючи різні повітряні вторгнення з метою збору даних про заходи реагування альянсу та політичну волю, які Росія може потім застосувати в потенційних конфліктах проти НАТО.

Днями три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. За словами міністра закордонних справ балтійської країни Маргуса Цахкни, це четвертий раз від початку року, коли Росія порушує повітряний простір Естонії, але сьогоднішній випадок є «безпрецедентно зухвалим».

НАТО назвало ці дії ще одним прикладом «безрозсудної поведінки Росії», а Євросоюз – «надзвичайно небезпечною провокацією». Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас зазначила, що це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і ще більше загострює напруженість у регіоні.