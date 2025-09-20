У Польщі знайшли ще один дрон РФ, який залетів у ніч проти 10 вересня – МВС

У Польщі у Вармії та Мазурах неподалік від одного із будинків поліція знайшла «неідентифікований об’єкт», повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Ґалецька.

За її словами, безпілотник виявили на полі за 50 метрів від будинку. На місці працює поліція, а також залучені жандармерія, прикордонна служба й інші підрозділи. Згодом справу передадуть до прокуратури, наголосила речниця МЗС Польщі.

Відомо, що це вже другий випадок у цьому регіоні після масованої атаки в ніч із 9 на 10 вересня, коли близько двадцяти російських дронів порушили повітряний простір Польщі. На сьогодні сімнадцять із них уже знайдено в центральних та східних районах країни.

Окремо триває перевірка щодо апарата, знайденого кілька днів тому поблизу Замостя, аби з’ясувати, чи він також залетів під час тієї атаки. Якщо підтвердиться належність апарата біля Кентшина до події 9-10 вересня, то він стане дев’ятнадцятим задокументованим безпілотником.

У ніч на 10 вересня 19 дронів влетіли в польський повітряний простір. Польща збила три з них. У повітрі перебували не лише польські літаки, а й літаки союзних держав, розміщених у Польщі.

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав вторгнення російських дронів у польський повітряний простір спробою Росії перевірити реакцію Варшави і НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю та безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.