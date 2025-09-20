Президент Чехії закликав НАТО реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії

На тлі нещодавніх порушень повітряного простору Польщі та Естонії російськими літаками та безпілотниками «особливо важливо» нагадати про значення членства в НАТО, зазначив президент Чехії Петр Павел.

За його словами, дії Москви становлять «серйозну ескалацію» у європейській безпеці, і відповідальність за це повністю лежить на Росії.

«Москва не лише веде агресивну війну проти України, але й безпрецедентно провокує країни НАТО, прагнучи перевірити нашу рішучість та готовність до захисту», – наголосив Павел.

Він застеріг, що порушення повітряного простору може стати підставою для залучення оборонних механізмів Альянсу, «включно зі знищенням порушника».

«Це абсолютно безвідповідальна поведінка Росії», – зазначив президент.

Павел також підкреслив, що Кремль діятиме «настільки агресивно», наскільки йому це дозволятиме міжнародна спільнота.

«Якщо ми будемо лише на словах засуджувати російські провокації, вони триватимуть. Росія завжди відповідає: «Тому що ми можемо». Єдиний спосіб їх зупинити – жорстка реакція, у тому числі військовими методами», – сказав він.

«Поступатися злу просто неможливо», – підсумував президент Чехії.

Раніше верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас назвала інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією», а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «зі зростанням загроз зростатиме і наш тиск».

18 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. За словами міністра закордонних справ балтійської країни Маргуса Цахкни, це четвертий раз від початку року, коли Росія порушує повітряний простір Естонії, але цей випадок є «безпрецедентно зухвалим».



