Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів РФ і осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях

Україна запровадила три нових пакети санкцій проти пропагандистів РФ, а також проти осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

«Підписав сьогодні (20 вересня – ред.) й укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови», – наголосив глава держави.









Відповідних указів про застосування нових санкцій поки немає на сайті президента.

Україна у серпні завдала кількох ударів по російському нафтопроводу «Дружба», що спричинило тимчасові затримки з постачанням нафти до Угорщини та Словаччини. У відповідь на критику Будапешта в Києві порадили Угорщині диверсифікувати постачання енергоносіїв.

У червні Єврокомісія запропонувала поступовий план відмови від російських нафти та газу, в тому числі скрапленого, до кінця 2027 року.

Як писало агентство Reuters, посилаючись на внутрішній документ ЄС, уряди країн Європейського Союзу хочуть, щоб Брюссель тримав у таємниці те, як вони планують поступово відмовитися від використання російських енергоресурсів до кінця 2027 року.