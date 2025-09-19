FT: ЄС може розморозити 550 мільйонів євро для Угорщини для ухвалення санкцій

Єврокомісія планує розморозити близько 550 мільйонів євро субсидій для Угорщини, щоб Будапешт не заблокував затвердження нового пакету санкцій проти Росії, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Газета нагадує, що для ухвалення санкцій потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Однак Угорщина та Словаччина, які продовжують купувати російську нафту, погрожували ветувати ці заходи.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше неодноразово затягував ухвалення санкцій проти Москви, а також погрожував заблокувати рішення та заяви ЄС. Як зазначає FT, у 2023 році Єврокомісія розморозила близько 10 мільярдів євро субсидій для Угорщини, щоб уникнути вето Будапешта на надання Україні допомоги на суму 50 мільярдів євро.

2022 року Брюссель заморозив кошти ЄС на суму близько 22 мільярдів євро, виділені Угорщині. Причиною стали побоювання з приводу незалежності судової системи в країні, дотримання прав ЛГБТ, свободи слова, прав біженців та інших питань.

19 вересня Єврокомісія погодила 19-й пакет санкцій проти Росії. До списку санкцій буде включено 118 суден «тіньового флоту», таким чином загальна кількість російських суден, що потрапили під санкції ЄС, перевищить 560. Одним із пунктів нового пакету стала пропозиція відмовитися від імпорту російського зрідженого природного газу до 1 січня 2027 року. Санкції зачепили і найбільші енергетичні компанії Росії – «Роснефть» та «Газпромнефть».