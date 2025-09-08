Сійярто анонсував зустріч із Сибігою цього тижня

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував зустріч із міністром закордонних справ України у Будапешті цього тижня.

«Зустрінемося з Андрієм Сибігою в Будапешті цього тижня, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м’яч на боці України: справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті», – написав Сійярто у соцмережі Х 8 вересня.

Український міністр про переговори поки не повідомляв.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.

Угорщина блокує прогрес України на шляху до ЄС, зокрема відкриття першого переговорного кластера «Основи». Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який раніше висловлював претензії до України через недостатній, як він вважав, захист нацменшин, зокрема угорської, згодом почав пояснювати це тим, що країна – у стані війни.

5 вересня Сійярто заявив, що Угорщина не змінює свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу. Він сказав про це після того, як президент України Володимир Зеленський вказав на «сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі» і що це «треба почути й іншим великим друзям Росії».