Сійярто заявив, що Угорщина виступатиме проти членства України в ЄС незалежно від позиції Росії

Угорщина не змінює свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто 5 вересня.

Таким чином він прокоментував виступ президента України в Ужгороді. Зокрема, Зеленський назвав дивним те, що Угорщина все ще виступає проти євроінтеграції України.

За словами Сійярто, позиція Угорщини «не диктується з-за кордону».

«Нам байдуже, що Москва думає про членство України в ЄС. Єдине, що нас хвилює, це те, що думає угорський народ, і вони чітко висловилися: вони не хочуть, щоб Україна була в ЄС, оскільки це знищить наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку», – написав Сійярто в соцмережі X.

Відтак, додав він, «неважливо, наскільки Зеленський розраховує на вплив Росії на нас, Угорщина не підтримуватиме вступ України до ЄС».

Раніше сьогодні Зеленський заявив, що готовий зустрічатися з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб вирішити питання блокування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Зокрема він вказав на «сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі». За його словами, зараз це «треба почути й іншим великим друзям Росії», а позиція Угорщини виглядає «дійсно дивно».





Нещодавно після зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні російський лідер Володимир Путін заявив, що «РФ ніколи не заперечувала проти членства України в ЄС, а НАТО – це інше питання».

26 червня на саміті ЄС Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною, попри висновки Єврокомісії, що Україна готова до цього. Віктор Орбан, який раніше мав претензії до дотримання прав нацменшин в Україні, наголосив, що зараз бачить проблему у війні, сказавши: «якщо ми інтегруємо Україну в Європейський Союз, ми інтегруємо війну».

У жовтні 2024 року Єврокомісія дійшла висновку, що Україна виконала всі невиконані кроки, визначені у її висновку від 2022 року.



