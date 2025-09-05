Зеленський після зустрічі з Фіцо: Словаччина підтримує рух України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський провів «змістовну розмову» з прем’єр-міністром Словаччини під час зустрічі 5 вересня – про це він повідомив у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, вони обговорили ключові питання, принципові для обох країн. Зокрема, він поінформував про розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом напередодні та роботу з «Коаліцією охочих» щодо гарантування безпеки України та безпекової архітектури для Європи. За його словами, Словаччина «не залишиться осторонь».

Розмова також стосувалася «контактів» Фіцо у Китаї, де він зустрічався, зокрема, з президентом Росії. За словами Зеленського, окремо обговорили питання енергетичної незалежності Європи.





«У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього. Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни», – заявив Зеленський.

Він подякував прем’єру Словаччини за зустріч і висловив намір продовжувати діалог.

Прем’єр Фіцо відвідав військовий парад у Пекіні, який відбувся 3 вересня. У рамках візиту до Китаю він також зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Згодом стало відомо, що Фіцо планує по поверненню зустрітися із Зеленським в Ужгороді.