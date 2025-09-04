Фіцо анонсував зустріч із президентом України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським після завершення візиту до Китаю – про це йдеться в його заяві за підсумками візиту до Пекіна від 4 вересня.

«(Після візиту до Китаю – ред.) ми одразу ж вирушаємо до східної Словаччини, щоб завтра мати можливість провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко», – заявив він.

Фіцо також припустив неформальну зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

Словацька новинна служба TASR також заявила, що зустріч Фіцо із Зеленським та Свириденко запланована в Ужгороді на 5 вересня, на порядку денному буде питання енергетичної інфраструктури.

«Прем’єр-міністр Словаччини та президент України повідомлять про результати зустрічі на спільній прес-конференції», – йдеться в повідомленні мовника, який цитує пресслужбу уряду.

Українська сторона наразі офіційно не анонсувала зустріч.

Прем’єр Фіцо відвідав військовий парад у Пекіні, який відбувся 3 вересня. У рамках візиту до Китаю він також зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.