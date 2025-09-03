ISW: Путін використав зустріч із Фіцо, щоб вдати зацікавленість у мирних переговорах

Президент Росії Володимир Путін скористався зустріччю зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо, щоб зробити вигляд, що пропонує незначні поступки вимогам США, водночас продовжуючи відмовлятися виконувати фактичні вимоги Сполучених Штатів і звинувачуючи Європу й Вашингтон у провокуванні російської агресії, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як нагадали аналітики, Путін заявив Фіцо під час зустрічі в Пекіні 2 вересня, що Росія ніколи не виступала проти вступу України до Європейського Союзу, хоча виступає проти членства України в НАТО. Путін повторив своє твердження про те, що підтриманий Заходом «переворот» в Україні в 2014 році (мається на увазі демократично організована Революція Гідності) спровокував Росію на вторгнення в Україну в 2014 і 2022 роках, і заперечив, що РФ має будь-які майбутні плани нападу на іншу європейську країну.

Путін також заявив, що Росія може бути відкритою для експлуатації окупованої РФ Запорізької атомної електростанції разом зі Сполученими Штатами й Україною в майбутньому, якщо виникнуть «сприятливі обставини».

«Путін, ймовірно, пропонує ці дуже обмежені й непрямі поступки адміністрації Трампа, щоб удати зацікавленість у мирних переговорах, приблизно через два тижні після того, як президент США Дональд Трамп 21 серпня повторив своє бажання прямих і серйозних мирних переговорів між Росією й Україною», – кажуть в ISW.

Аналітики також зазначили, що кремлівські чиновники продовжують заперечувати заяви Білого дому щодо перспективи двосторонньої українсько-російської або тристоронньої американсько-українсько-російської зустрічі найближчим часом.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков, який був присутній на саміті на Алясці, 2 вересня заявив, що США й Росія запланували ще один раунд консультацій і що багато питань залишаються невирішеними. 1 вересня Ушаков заперечив, що США і Росія домовилися про двосторонню українсько-російську зустріч.

«Заяви Ушакова відображають постійне небажання Кремля організовувати двосторонню зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, а також заперечують заяви президента США Дональда Трампа, який 18 серпня сказав, що чиновники планують двосторонню зустріч між Зеленським і Путіним з подальшою зустріччю між Трампом, Зеленським і Путіним», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці минулого місяця президент США припустив, що тристоронні переговори за участі Росії, України і США відбудуться і висловив сумнів щодо двосторонніх між Україною і РФ.

З моменту вступу на посаду президента США Дональд Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із російським лідером Володимиром Путіним, так і з українським президентом Володимиром Зеленським.

Американський президент зазначав, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії й України, оскільки він «хоче, щоби все закінчилося». На репліку журналіста про те, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вважає українського президента нелегітимним, Трамп відповів: «Немає значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі тільки грають на публіку». Трамп зауважив, що і Зеленський «теж не є невинуватим» у тому, що руху до миру не видно, і вказав, що санкції та мита можуть стосуватися не лише Росії, а й України.

Також Трамп заявляв, що Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо зустріч Зеленського та Путіна не відбудеться. Але він не уточнив, якими можуть бути наслідки для РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія сигналізує про намір продовжувати війну проти України, а не брати участь у мирних переговорах, ініційованих США. За його словами, Київ готовий до таких переговорів.