«Нічого, крім сили, Росія не чує»: Зеленський анонсує «асиметричні» відповіді на російські атаки

Президент Володимир Зеленський прокоментував посилення повітряних атак Росії у вечірньому зверненні 2 вересня.

Він нагадав про заяви президента Росії на саміті Шанхайської організації співробітництва, назвавши атаки російських дронів «акомпанементом російським заявам із Китаю»:

«Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки, начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди «примушує» воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій».





Натомість президент РФ «не хоче примушуватсь до миру», додав голова держави, вказавши на накопичення російських сил на окремих ділянках фронту і продовження атак.

«Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати зокрема асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї нахабності. І ми продовжуємо працювати з партнерами заради тиску на Росію, і це буде. Нічого, крім сили, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат. Усі партнери це розуміють», – заявив він.

Зеленський закликав до додаткових санкцій і тарифів для обмеження російської торгівлі та фінансування російського військового комплексу.





Він повідомив, що провів сьогодні нараду з усіма посадовцями, задіяними в підготовці гарантій безпеки для України та в узгодженні кроків із партнерами на підтримку Сил оборони. Серед них – представники Офісу президента, МЗС і військового командування.

«Сьогодні узгодили основу для подальших контактів з учасниками коаліції охочих щодо реального наповнення гарантій безпеки для України», – сказав він.

Президент назвав синхронізацію санкцій одним із головних завдань на осінь.

Вранці 2 вересня Росія знову атакувала Україну, запустивши 53 безпілотники. Перед цим російські війська застосували 150 дронів протягом ночі.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



