У Ростовській області РФ через атаку дронів евакуювали жителів, є постраждалі – губернатор

Ростов-на-Дону, фото ілюстративне
Уночі 2 вересня атаки дронів зазнало російське місто Ростов-на-Дону та прилеглі до нього М’ясниковський і Неклинівський райони Ростовської області, повідомив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Юрій Слюсар.

За його словами, в одному з мікрорайонів обласного центру в 19- та 25-поверховому будинках є пошкодження, у вищому з них виявили снаряд, що не розірвався.

«Проводиться евакуація 320 жителів будинку. Пункт тимчасового розміщення оперативно обладнано на базі найближчої школи», – вказав Слюсар.

Уночі по медичну допомогу звернулися троє дорослих та дитина, серйозної шкоди здоров’ю ніхто з них не зазнав, додав очільник області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.

