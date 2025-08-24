Росія: дрони атакували порт Усть-Луга, виникла пожежа

Вранці 24 серпня над портом Усть-Луга зафіксовано десять безпілотників, пишуть російські медіа.

Згодом губернатор Ленінградської області Александр Дрозденко підтвердив інформацію про атаку безпілотних літальних апаратів на порт Усть-Луга. За його словами, інцидент стався вранці, і під час атаки було знищено десять БПЛА.

Уламки дронів спричинили загоряння на терміналі НОВАТЕК, зазначив російський чиновник. На місці працюють підрозділи пожежників та МНС. За попередніми даними, люди не постраждали.

Через ситуацію тимчасово призупинено прийом рейсів в аеропорту Пулково.

Редакція Радіо Свобода наразі не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.





Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.