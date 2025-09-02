Україна вперше застосувала ракету «Фламінго»? Що відомо

Вдень 31 серпня телеграм-канал «Миколаївський Ваньок» опублікував відео, на якому, як стверджується, знято запуск українських далекобійних ракет «Фламінго». На кадрах видно потрійний пуск з узбережжя: ракети піднялися в повітря за допомогою твердопаливних прискорювачів.

Пізніше російський телеграм-канал ASTRA повідомив про атаку Сил оборони на російські об'єкти в тимчасово окупованому Криму. За даними журналістів, було, зокрема, пошкоджено російський прикордонний пост, 6 патрульних катерів і вбито військовослужбовця армії Росії в районі села Волошино – але нібито іншими українськими ракетами, «Нептун».

Проте українське видання «Мілітарний» з посиланням на джерела у військових колах повідомило, що це було перше бойове застосування саме крилатих ракет «Фламінго».

Про існування нової української ракети стало відомо 17 серпня, коли фотограф Єфрем Лукацький показав її на своїй сторінці у фейсбуці. Заявляється, що «Фламінго» може пролетіти понад 3000 кілометрів, а її бойова частина сягає 1150 кілограмів.

