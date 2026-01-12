Британія розробить для України балістичну ракету з дальністю понад 500 кілометрів – уряд

Велика Британія розробить нові тактичні балістичні ракети, які «посилять вогневу міць України для захисту від військової машини Путіна», повідомив офіційний сайт британського уряду ввечері 11 січня.

Згідно з планами уряду, за проєктом під назвою Nightfall відбудеться конкурс на швидку розробку наземних балістичних ракет, здатних нести боєголовку вагою 200 кг на відстань понад 500 км.

«Ракети Nightfall можна буде запускати з різних транспортних засобів, швидко випускаючи кілька ракет поспіль та від’їжджаючи впродовж кількох хвилин, що дозволить українським силам уражати ключові військові цілі до того, як російські сили зможуть відповісти», – інформує сайт уряду Великої Британії.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі говорив про проєкт Nightfall після того, як 8 і 9 січня перебував в Україні під час застосування Росією ракети «Орешник» по Львівщині та комбінованого удару по Києву.

«Ми були достатньо близько, щоб почути сирени повітряної тривоги навколо Львова під час нашої подорожі до Києва, це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників і ракет, які вражали українців за мінусової температури. Ми цього не потерпимо, тому ми рішуче налаштовані передати передову зброю в руки українців, коли вони чинять опір», – сказав Гілі.

Міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард зазначив, що «безпечній Європі потрібна сильна Україна», а ці «нові британські ракети далекого радіусу дії дозволять Україні залишатися в боротьбі та дадуть Путіну ще одну причину для занепокоєння».

Проєкт Nightfall спрямований на підтримку України, але також стане основою для майбутніх проєктів, призначених для Збройних сил Великої Британії. Кінцевий термін отримання британським урядом пропозицій щодо розробки Nightfall – 9 лютого 2026 року, а угоди про розробку планується укласти в березні 2026 року.