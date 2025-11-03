Bloomberg: Британія поставила Україні нову партію Storm Shadow

Велика Британія поставила Україні додаткові ракети Storm Shadow, які українські військові використовують для ударів по території Росії. Про це 3 листопада повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Кількість ракет, які були поставлені, не називається, однак, як пише Bloomberg, його має вистачити на зимові місяці, протягом яких, як вважають співрозмовники видання, Росія посилить удари по об’єктах інфраструктури на території України.

Як зазначає агентство, дії Лондона можуть бути пов’язані з рішенням президента США Дональда Трампа найближчим часом не постачати Україні крилаті ракети «Томагавк». Storm Shadow не настільки далекобійні, як «Томагавк», проте можуть вражати об’єкти на території Росії на глибину в кількасот кілометрів. Уперше для удару по військових цілях у Росії Україна використала їх у листопаді 2024 року. Офіційно британська влада не підтверджувала і не заперечувала останні поставки.

Президент США Дональд Трамп 2 листопада заявив, що наразі не розглядає можливість постачання крилатих ракет «Томагавк» Україні. Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що його позиція може змінитися, але на цей момент його відповіддю є «ні».