Ракетний удар по об'єктах армії РФ у Донецьку: що відомо

Донецький завод «Топаз» до 2014 року випускав знамениті комплекси «Кольчуга» – унікальні станції дальньої радіотехнічної розвідки, здатні виявляти цілі у повітрі, на землі та воді, залишаючись при цьому невидимими для супротивника.

Коли в Донецьк прийшла «русская весна», керівництво «Топазу» встигло врятувати готові «Кольчуги». А от новенький комплекс радіоелектронної боротьби «Мандат» викрали підконтрольні РФ бойовики, розказував у 2015-му директор заводу Юрій Рябкін. Він разом з частиною співробітників та технічною документацією на електронних носіях виїхав у Запоріжжя. Частина працівників та паперові документи – залишилися в окупації.

Окупаційна влада заперечувала, що розграбувала «Топаз». Натомість в тому ж 2019 році хвалилася у підконтрольних Росії ЗМІ новими розробками заводу: комплексами радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Хамелеон» та «Террикон М2Н», комплексом радіопридушення «Тритон». Які нібито з цехів одразу йшли до «першого і другого армійських корпусів» угруповань «ЛДНР».

Місцеві блогери писали: на заводі бойовики облаштували ремонтну базу військової техніки та безпілотників. А також ховали в цехах завезені з Росії комплекси РЕБ. Від початку повномасштабного вторгнення по «Топазу» неодноразово «прилітало» від української армії. Скидалось на те, що завод стоїть пусткою.

Більше читайте у нашому матеріалі Росія хотіла випускати зброю на захоплених оборонних заводах України. Що з цього вийшло?