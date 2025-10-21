Сили оборони уразили Брянський хімічний завод – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали масованого ракетно-авіаційного удару по хімічному заводу у російському Брянську, повідомив пізно ввечері 21 жовтня Генеральний штаб ЗСУ.

«Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу на території РФ, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора. Так, 21 жовтня 2025 року Повітряні сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-морськими силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод. Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ вказують, що Брянський хімічний завод є важливою складовою військово-промислового комплексу Росії, на цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які російські військові застосовують для обстрілів території України.

Від початку 2024 року військові підприємства, НПЗ та інші об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Росії й на окупованих територіях регулярно зазнають українських повітряних атак.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що українські військові «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».