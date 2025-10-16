Генштаб ЗСУ заявив про ураження Саратовського НПЗ у Росії

Українські сили в ніч проти 16 жовтня уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зазначивши, що підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Про подробиці удару і його результати інформації немає.

У Силах спеціальних операцій, які завдали удару, зазначили, що Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод «Крекінг», входить до структури нафтової компанії «Роснефть», а його обяг переробки нафти у 2023 році склав 4,8 млн тонн.

У ССО нагадали, що вже завдавали удару по цьому об’єкту місяць тому.

Російська влада атаку по Саратовському НПЗ поки що не підтверджувала.

Російські й українські телеграм-канали раніше сьогодні писали про атаку дронів на Саратов і сусідній із ним Енгельс у Росії. Ці міста неодноразово зазнавали українських атак: у Саратові – великий нафтопереробний завод, в Енгельсі – сховище нафтопродуктів Росрезерву і база стратегічної авіації «Енгельс-2».

Міноборони Росії повідомило про 12 дронів, збитих над Саратовською областю.

«Настоящее время» також повідомляє, що у Волгоградській і Воронезькій областях Росії після атаки українських безпілотників кілька населених пунктів залишилися без електропостачання. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що російські сили ППО відбили «масовану атаку безпілотних літальних апаратів на об’єкти енергетичної інфраструктури» регіону. Уламки безпілотника при цьому, за його словами, впали на території підстанції ЛЕП Балашовська, де було «зафіксоване займання». Постраждалих немає.

За словами губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва, в регіоні кілька населених пунктів залишаються без електрики на час аварійних робіт, що почалися після відбиття атаки безпілотників «у сусідньому регіоні».

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».