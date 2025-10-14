Наслідки українських ударів по НПЗ Росія відчуватиме щонайменше до середини 2026 року – МЕА

Темпи переробки нафти на російських нафтопереробних заводах через українські удари будуть знижені щонайменше до середини 2026 року, пише Bloomberg із посиланням на щомісячний звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Інтенсивність українських ударів по російських нафтогазових об’єктах різко зросла в серпні та вересні 2025 року. За даними видання, з початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських НПЗ, збільшивши дальність атак, що призвело до дефіциту бензину в кількох регіонах.

«Раніше ми передбачали нормалізацію нафтопереробної активності до кінця року, але тепер дотримуємося обережнішого прогнозу», – зазначають у МЕА. За даними агентства, через постійні атаки переробка сирої нафти в Росії скоротилася приблизно на 500 тисяч барелів на добу.

Згідно з прогнозами МЕА, обсяг переробки нафти в Росії складе трохи менш як 5 мільйонів барелів на добу до червня 2026 року, а потім відновиться до 5,4 мільйона барелів на добу. При цьому, як зазначається, прогноз переглядатиметься з огляду на надходження додаткової інформації.

Видання Financial Times писало, що Сполучені Штати впродовж кількох місяців передають Україні розвідувальні дані, які допомагають завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах. У Вашингтоні вважають, що це може змусити Кремль сісти за стіл переговорів для припинення війни проти України.

У Росії через удари по НПЗ фіксується брак бензину, ціни на нього зростають. Перебої з постачанням на заправки виникли у 10 регіонах Росії, писала газета «Известия», посилаючись на Російську паливну спілку. За інформацією РБК, зараз у Росії простоюють близько 38% потужностей.