Дрони атакували Волгоградську область РФ: у соцмережах пишуть про пожежу на на газопереробному заводі

У Росії заявили про атаку дронів на Волгоградську область.



Як повідомив губернатор Андрій Бочаров, у Котовському районі падіння уламків безпілотника частково пошкодило будівлю котельні, також виникли пожежі на території об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Якого саме – він не уточнив.

Телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів пише, що у місті Котово горить «ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод».

Підтверджень цієї інформації поки що немає.

Astra зауважує, що Коробківський газопереробний завод – це найбільший переробник природного газу у Південному федеральному окрузі.