Командування повідомило про наслідки останніх ударів по об’єктах у Росії

Українські військові уразили низку енергетичних і виробничих об’єктів у Росії у рамках заходів із послаблення її «воєнно-економічного потенціалу», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил 24 вересня.

Зокрема, командування підтвердило повторний удар по території нафтопереробного підприємства «Газпром Нефтехім-Салават» у Башкортостані для зниження наступальних спроможностей армії РФ та ускладнення постачання пального російським підрозділам.

За попередніми даними, уражена установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, на заводі триває пожежа. Штаб зазначає, що це підприємство переробляло до 10 мільйонів тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії.





Крім того, Сили оборони завдали ураження також по «важливих об’єктах» у Волгоградській області РФ, задіяних у забезпеченні окупаційної армії:

«Так, вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію «Кузьмичи-1», що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію «Зензеватка», яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід «Куйбишев-Тихорецьк».

За зведенням, ЗСУ уразили виробництво БПЛА в населеному пункті Валуйки в Бєлгородській області Росії. Командування зафіксувало влучання та пожежу, результати удару уточнюються.

Також Генштаб підтверджує наслідки удару по Астраханському газопереробному заводу 22 вересня: пошкоджені ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу:

«Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в рф, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 мільйона тонн на рік».





Напередодні агентство Reuters заявило з посиланням на свої джерела, що Астраханський газопереробний завод у Росії тимчасово зупинив виробництво моторного палива 22 вересня внаслідок атаки дрона. Як додає Reuters, з понеділка Санкт-Петербурзька товарна біржа зупинила продаж оптових партій палива з Астраханського заводу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



