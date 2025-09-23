Reuters: Астраханський газопереробний завод зупинив роботу після атаки дронів

Астраханський газопереробний завод у Росії, підконтрольний енергетичному монополісту «Газпром», тимчасово зупинив виробництво моторного палива 22 вересня після пожежі внаслідок атаки дрона – про це інформаційному агентству Reuters повідомили три джерела в галузі.

За їхніми словами, полум’я охопило установку з виробництва конденсату потужністю 3 мільйони метричних тонн на рік. Вона виробляє бензин та дизельне паливо.

Вони сказали, що завод, розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1 675 кілометрів від українського кордону, може відновити виробництво лише через кілька тижнів або місяців. «Газпром» не відповів на запит Reuters про коментар на момент публікації.





22 вересня губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін заявив про атаку українських безпілотників на регіон, основною метою якої був «промисловий об’єкт». Назви підприємства він не уточнював.

Як додає Reuters, з понеділка Санкт-Петербурзька товарна біржа призупинила продаж оптових партій палива з Астраханського заводу.

Завод також зазнав удару дронів на початку лютого, що зупинило виробництво палива. Галузеві джерела повідомили агентству, що пошкоджена установка відновила роботу наприкінці серпня.

Читайте також: Генштаб ЗСУ підтвердив удари по двох диспетчерських станціях у Росії

За даними Reuters, у 2024 році завод переробив 1,8 мільйона тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тисяч тонн бензину, 600 тисяч тонн дизельного палива та 300 тисяч тонн мазуту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



