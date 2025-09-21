У Криму поскаржились на атаку дронів по санаторію «Форос»: Аксьонов каже про постраждалих і загиблих

В окупованому Росією Криму ввечері 21 вересня внаслідок удару безпілотників начебто пошкоджено кілька об’єктів на території санаторію «Форос», а також будівлю школи у селищі, повідомив російський голова Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, кількість постраждалих начебто становить близько 15 осіб, серед них є загиблі.

Крім того, за словами Аксьонова, уламки збитого дрона спричинили займання сухої трави у районі Ялти. Наразі там працюють аварійні та рятувальні служби.

Телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на місцевих повідомив, що «на Південному березі Криму було голосно» і про передбачуваний «приліт по російському урядовому об’єкту».

Проєкт Крим Реалії пише, що між Форосом та Ялтою розташувалися чотири державні дачі. З радянських часів сюди приїжджає політична еліта. Російське видання «Проєкт» проводило розслідування і з’ясувало, що президент РФ Володимир Путін зайняв одразу дві державні дачі – шосту та восьму.

Радіо Свободи наразі не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел. Російське Міноборони ці дані не коментувало.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



