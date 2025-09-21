Деталі дізнавався проєкт Крим.Реалії.

За інформацією Міністерства житлової політики та державного будівельного нагляду російського уряду Криму, видано дозвіл на це будівництво від 7 серпня 2025 року №91-RU93311000-8267-2025 щодо об'єкту «Будівництво комплексу туристичної інфраструктури в Сімеїзі: схил вище берегоукріплювальних споруд від скелі «Діва» до меж санаторію «Піонер». Замовник будівництва – «Спеціалізований забудовник «Кримінвестсервіс». За заявою російського відомства, забудовник надав усі документи для отримання дозволу, зокрема позитивний висновок недержавної експертизи проєктної документації ТОВ «Проммаштест Експертиза».

У Сімеїзі, тим часом, створена ініціативна група місцевих активістів, які намагаються зупинити будівництво. На думку кримських активістів, якщо цей житловий масив побудують, то Сімеїз втратить свій історичний вигляд остаточно, при цьому навіть проросійські громадські діячі зазначають, що за контролю Києва над Кримом такої варварської забудови ПБК не відбувалося.

У Криму розгортається справжня трагедія...

«У Криму розгортається справжня трагедія. В останньому куточку зелені та спокою – селищі Сімеїз, планується будівництво багатоповерхового комплексу прямо на набережній, у береговій зоні, в 1-й зоні санітарної охорони курорту, поблизу знаменитих скель-пам'яток природи (Гора Кішка та скеля Діва). Будівництво зачепить територію Сімеїзького садово-паркового комплексу, який з 1992 року перебуває під державною охороною як пам'ятка архітектури. Сімеїз – це не просто місце для відпочинку чи проживання. Це жива тканина історії, це обличчя, яке складалося роками. І тепер це обличчя збираються спотворити будівництвом, яке зруйнує і вигляд, і устрій, і саму атмосферу», – зазначають активісти спільноти «Кримоустрій».

За інформацією екологів, каналізація, вода, електрика – усе вже працює на межі своїх можливостей у Сімеїзі. Постійні аварії стали нормою.

«Невідповідність фактичного призначення будівлі статусу використання земельної ділянки. Ділянка державна, взята в оренду, призначення – туризм і санаторно-курортна діяльність, а де-факто буде ЖК з квартирами. 48 машиномісць на 100 квартир. Дисгармонійний з історичним місцем вигляд будівлі (потворний, такий, що загороджує краєвид). Порушення екосистеми внаслідок надмірного антропогенного навантаження, перекриття повітряних потоків з боку моря, сонячного світла», – констатує порушення активістка Ольга Худобандаєва в коментарі до допису спільноти «Кримоустрій».

Народ просто в шоці. За України такого не допускали

Водночас російський блогер Олександр Сергєєв (Горний) упевнений, що забудова висотками веде Крим до водної катастрофи:

«У Сімеїзі побудують висотку прямо на березі. Народ просто в шоці. За України такого не допускали. Але в нас зараз можна все. І в Севастополі така ж історія. У мене питання, а воду, звідки брати?» – обурений блогер Олександр Горний.

Підписники спільноти «Кримоустрій» пишуть, що подібні ситуації виникають повсюдно, по всьому Криму:

«У нас в Євпаторії пекельне свавілля. Ми не знаємо, як це зупинити. У нас прибережні зони всі забудовують, вільний під'їзд до найбільшого широкого і найкращого пляжу закривають, лише щоб для жителів апартаментів було. Забудовники пов'язані з першими особами Криму, тому їм можна все. Крим просто «дерибанять». Стільки прибережної землі не забудовували ні в радянські, ні в лихі 90-ті, ні в українські часи – тоді слово «курорт» і його охоронні зони мали значення. А тепер у нас і прибережну зону легендарного грязьового озера Мойнаки, де зараз захисний ліс, перевели призначення землі з природоохоронної території в зону перспективного інвестиційного розвитку, де допускається капітальне будівництво», – коментує ситуацію євпаторійська активістка Олена Старкова.

Навіть проросійські громадські діячі визнають, що забудова знищує Крим:

«Коктебель уже споганили багатоповерховими «корівниками». Більше його немає. Будують багатоповерхівки і в Морському. Забудували Капсель під Судаком. Тепер наступний – Сімеїз. Усе, пропав Крим», – написав свою думку в коментарі громадський діяч із Коктебеля Борис Яремко.

Керівниця кримської філії російського Фонду розвитку громадянського суспільства Наталія Кисельова скептично оцінює «зусилля громадськості» в цьому питанні: «На жаль, швидше за все, таких забудовників не зупинити. Не хочеться, звичайно, але землетруси в Криму бувають і руйнівні. Кажуть, що раз на 100 років. Минулий був у 1927-му», – зазначила вона у своєму коментарі до допису спільноти.

На думку еколога із Сімферополя (він із міркувань безпеки спілкувався з Крим.Реалії на умовах анонімності), російська влада Криму, яка заохочує масову висотну забудову анексованого Кримського півострова, зробила кримчан заручниками своєї жаги до наживи.

Забудовники афілійовані з російським керівництвом Криму

«Останніми роками всі так звані інвестиції в Криму – це проєкти із забудови висотками узбережжя та Сімферополя. Забудовники афілійовані з російським керівництвом Криму. Заради своїх швидких максимальних прибутків вони знищують унікальну природу і ландшафти, а кримчан позбавляють чистої екології, прискорюють водний колапс у Криму. Це не керівники, це тимчасовці, яким гроші затьмарили і розум, і совість», – розповів Крим.Реалії еколог на умовах анонімності.

Кримські екологи та активісти впевнені, що масова забудова Криму веде до «екоциду Кримського півострова». Російська влада ніяк не коментує обурення кримчан.