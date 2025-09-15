«Просто малюють». Регіональні вибори в Росії: ті самі переможці і слабкі голоси про фальсифікації

На тлі війни проти України та економічних проблем контрольована Кремлем партія «Єдина Росія» використала регіональні вибори для посилення свого впливу по всій Росії. На тлі звинувачень у фальсифікаціях чинним губернаторам було присуджено перемогу у всіх 19-ти російських регіонах, де проводилися вибори на ці посади. Партія Путіна «цементує» свою владу, що не може не викликати невдоволення у регіональних еліт.

Кровопролитна війна проти України, яку більшість росіян хочуть закінчити, триває, і жодних ознак наближення до миру не видно. При цьому інфляція в Росії наростає, а економіка сповільнюється. Навіть голова найбільшого державного банку Росії вимушений був попередити про ризик «стагнації».

Але незважаючи на це, правляча партія «Єдина Росія», інструмент влади президента Володимира Путіна по всій країні, схоже, здобула більшість перемог на регіональних та місцевих виборах, що відбулися 12-14 вересня, зберігаючи свою владу по всій країні та посилюючи її в деяких регіонах.

Вибори 19-ти регіональних губернаторів у Росії, 11 регіональних законодавчих органів та численних місцевих органів влади пройшли на тлі звинувачень у фальсифікаціях.

Олександр Сафронов, кандидат від Компартії у Краснодарському краї і опонент кандидата від провладної партії Веніаміна Кондратьєва, заявив, що вибори в Росії «просто малюють», тобто влада підробляє результати з нічого.

«Я закликаю вас… зупинити фальсифікаторів виборчого процесу», – сказав Сафронов у відеозверненні до радника Кремля з внутрішньої політики та голови Центральної виборчої комісії Росії.

Він стверджує, що показники явки на регіональних виборах були завищені – звичний спосіб фальсифікувати вибори в Росії, коли дописані голоси віддають правлячій партії .

Сафронов сказав, що спостерігачам і навіть членам виборчої комісії було заборонено бачити списки виборців, що заважало їм перевіряти наявність фальсифікацій.

Не дивно, що ні звинувачення у шахрайстві, ні закиди у підтасовках результатів не вплинули на ситуацію – перемогу здобули 19-ть чинних регіональних губернаторів.

Усі, крім одного, є членами або були висунуті «Єдиною Росією», яка не висунула кандидата в регіоні, де здобув перемогу інший представник.

Тим часом у таких містах, як Томськ і Новосибірськ, «Єдина Росія» використала вибори, щоб повернути назад перемоги, яких опоненти досягли на попередніх голосуваннях завдяки ініціативі «розумного голосування» Олексія Навального, який помер в ув'язненні за незрозумілих обставин.

На місцевих виборах втрати правлячої партії були незначними.

Посилення контролю

Кремль встановив фактично повний контроль над політикою та виборами у Росії за 25 років перебування Володимир Путіна на верхівці влади.

Застосовуються усі важелі впливу для маніпулювання виборами – до, під час та після голосування, кажуть аналітики.

Контролюється все: від питання про те, хто потрапить до бюлетеня, до підрахунку голосів.

Звинувачення у масових фальсифікаціях звучать щонайменше з 2011 року, коли спалахнули мирні протести через докази порушень на виборах та обурення планом Путіна повернутися на посаду президента наступного року.

Авторитетний російський аналітик даних заявив, що Путін, можливо, отримав 10 мільйонів фальсифікованих голосів на виборах 2018 року, а за оцінками ЗМІ, на президентських виборах 2024 року ця цифра становить від 20 до 32 мільйонів.

Зараз, коли Путін перебуває на п'ятому терміні, а придушення інакодумства все ще посилюється на тлі війни в Україні, аналітики кажуть, що Кремль продовжує вдосконалювати свої методи маніпуляцій виборами.

«Політика на регіональному рівні майже повністю перейшла під контроль федерального [уряду] в останні роки», – написав Андраш Тот-Ціфра, науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики та експерт з регіонів Росії.

Політика на регіональному рівні майже повністю перейшла під контроль федерального уряду в останні роки

Більшість справжніх опозиційних груп та осіб давно витіснені з процесу або ще гірше.

Опоненту Путіна Олексію Навальному заборонили кидати виклик Путіну на президентських виборах у 2018 році, він пережив отруєння нервово-паралітичною речовиною, в якому він звинуватив Путіна у 2020 році, і помер у в'язниці в лютому 2024 року, а його вдова звинуватила Путіна. Кремль заперечує будь-яку причетність.

Партії, які мають представників у національному парламенті та регіональних законодавчих органах – головним чином Комуністична партія, Ліберально-демократична партія Росії та партія «Справедлива Росія – За правду» – розглядаються як зручний антипод для «Єдиної Росії», «системної опозиції», яка підкоряється волі Кремля, коли справи йдуть не так.

Тим не менш, уряд Путіна вживає заходів, спрямованих на те, щоб забезпечити контроль над цими партіями на регіональних та місцевих виборах.

Недопуск опонентів

У Ленінградській області та Республіці Комі Кремль не допустив кандидатів від комуністів у губернатори до бюлетенів, «використовуючи домінування «Єдиної Росії» в муніципальних радах, щоб позбавити їх необхідної кількості підписів на їхню підтримку», – написав Тот-Ціфра у блозі перед голосуванням.

На Камчатці, писав він, партія «Справедлива Росія – За правду» була «змушена відкликати свою підтримку одній зі своїх найпопулярніших кандидаток», колишній телеведучій Олександрі Новіковій, «яка збиралася балотуватися проти непопулярного губернатора».

Попередні результати, оголошені владою 15 вересня, показали, що чинний президент, член партії «Єдина Росія» Володимир Солодов, переміг, отримавши близько 63 відсотків голосів на Камчатці, яка постраждала від землетрусу та цунамі в липні.

Кілька інших чинних членів партії «Єдина Росія» показали кращі результати, отримавши понад 70 або понад 80 відсотків голосів, згідно з даними ЦВК.

Комуніст Сафронов отримав менше 9 відсотків голосів у Краснодарі, повідомила комісія, тоді як чинний губернатор Веніамін Кондратьєв, який вже перебуває на посаді десять років, набрав майже 83 відсотків.

У Курській області, де багато громадян відчували себе покинутими державою після несподіваного вторгнення України у серпні 2024 року, виконувач обов'язків губернатора Олександр Хінштейн отримав майже 87 відсотків голосів, повідомила комісія – результат, який викликав здивування, враховуючи тривале обурення серед жителів області.

Хінштейна було призначено на посаду в грудні минулого року.

ЦВК Росії також заявила, що чинний президент «Єдиної Росії» виграв, як вона назвала, вибори в Севастополі, портовому місті в окупованому Росією Криму, який Путін безпідставно зараховує як частину Росії.

Ветерани війни в Україні – на маргінесі

Ще однією ознакою того, що Путін та його уряд прагнуть придушити будь-які потенційні виклики їхньому контролю над країною, став провал широко розрекламованого плану залучення ветеранів війни Росії проти України до управління країною на виборах 12-14 вересня, чи то випадково, чи то навмисно, бо Кремль побоювався надавати підтримку силі, яку може виявитися важко контролювати.

До мільйона людей, які пройшли через війну, можуть стати новою силою в суспільному житті. А ті, хто був успішним у системі Путіна, навряд чи вітатимуть цей розвиток подій

«Те, що ми спостерігаємо, – це цілком порожні, фіктивні зусилля держави роздути цей наратив і сприяти політичній участі ветеранів війни», – сказав Радіо Свобода Кирило Мартинов, головний редактор латвійського ЗМІ «Новая газета Европа».

«Насправді лише близько 1,5 відсотка людей, які балотуються як кандидати на будь-якому рівні по всій Росії, включаючи численні муніципальні вибори, є учасниками війни».

Мартинов припустив, що, незважаючи на те, що кремлівська кампанія просуває ідею про те, що ветерани війни можуть стати новою елітою, Путін та його оточення ставляться до цієї ідеї з огидою.

«Цілком очевидно, що якщо сьогодні в Росії існує якась політична еліта, вона чудово розуміє небезпеку, яку закінчення війни становить для стабільності її власної влади», – сказав він.

«Очевидно, що вони розуміють, що до мільйона людей, які пройшли через війну і зрештою повернуться до країни, можуть стати новою важливою силою в суспільному житті. А ті, хто вже був багатим, відомим чи успішним у системі Путіна, навряд чи вітатимуть цей розвиток подій».

В опитуванні, проведеному незалежним Левада-центром у серпні, близько 66 відсотків респондентів заявили, що настав час переходити до мирних переговорів – найвища частка з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.