У Росії в «єдиний день голосування» стався збій у роботі сайту ЦВК

У Росії 14 вересня, в «єдиний день голосування», стався збій у роботі сайту Центральної виборчої комісії. Як повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на представника Роскомнагляду, це пов’язано з неполадками в мережі компанії «Ростелеком».

Через збій у роботі сайту ЦВК спостерігачі втратили можливість звіряти дані про явку виборців, інформацію про підрахунок поданих голосів там, де голосування вже закінчилося.

Перестали працювати й інші сервіси, зокрема «Знайти свою виборчу дільницю», який допомагає виборцям дізнатися про розташування їхніх виборчих комісій.

Виконувач обов’язків начальника управління дозвільної роботи, контролю і нагляду у сфері масових комунікацій Роскомнагляду Олександр Іжко заявив «Інтерфаксу», що в неділю зафіксували «майже сотню» DDoS-атак на ресурси ЦВК Росії, департаменту інформаційних технологій Москви, а також дистанційного електронного голосування.

За повідомленням, російський координаційний центр із комп’ютерних інцидентів «виявив 18 фішингових атак на ресурси «єдиного дня голосування» 2025 року».

У рамках «єдиного дня голосування» з 12 по 14 вересня вибори різних рівнів відбуваються у 81 регіоні Росії, зокрема в Севастополі в окупованому Криму.

Україна, а також більшість країн світу і міжнародних організацій, зокрема ООН й ОБСЄ, не визнають і засуджують російські вибори на всіх окупованих Росією (починаючи з 2014 року й досі) українських територіях.