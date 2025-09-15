МЗС: організація Росією «виборів» на окупованій території України є незаконною, а їхні результати – нікчемні

Міністерство закордонних справ заявило, що організація Росією так званих «виборів» на тимчасово окупованій території України є незаконною, а їхні результати – нікчемними.

Як наголошує МЗС у своїй заяві, особи, нібито «обрані» внаслідок цього фарсу, не матимуть жодних юридичних підстав для виконання посадових обов’язків».

В українському дипломатичному відомстві переконані, що союзники та партнери, як і раніше, не визнаватимуть результати таких псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій території України, не вчинятимуть жодних дій, які можуть порушити політику невизнання російської окупації українських земель.

«Будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території, так само як уся їхня діяльність, вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України…Бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть Росії узаконити окупацію – крадене доведеться повертати», – йдеться у заяві.

У рамках «єдиного дня голосування» з 12 по 14 вересня вибори різних рівнів відбувалися у 81 регіоні Росії, зокрема в Севастополі в окупованому Криму.

Україна, а також більшість країн світу і міжнародних організацій, зокрема ООН й ОБСЄ, не визнають і засуджують російські вибори на всіх окупованих Росією (починаючи з 2014 року й досі) українських територіях.