Навальний загинув перед імовірним обміном – ФБК

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 в селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі незадовго до того, як мав відбутися його обмін, заявила 26 лютого голова ради директорів заснованого Навальним «Фонду боротьби з корупцією» Марія Пєвчих.

«Уже після вбивства Олексія мені розповіли, що пропозиція обміняти Навального Путіну доніс Роман Абрамович як неформальний переговірник, який спілкується з американськими і європейськими чиновниками й водночас є представником Путіна, такий неофіційний канал звʼязку з Кремлем. Я спитала Романа Абрамовича через спільних знайомих: як, коли і за яких обставин він це зробив, що Путін сказав? Абрамович, на жаль, на ці запитання не відповів, але і заперечувати нічого не став», – сказала Марія Пєвчих.

За її словами, Навального планували обміняти на Вадима Красікова, засудженого в Німеччині за вбивство колишнього польового командира чеченських сепаратистів Зелімхана Хангошвілі. Про переговори щодо обміну Красікова в інтервʼю американському блогеру Такеру Карлсону казав президент Росії Володимир Путін.

«Я розповідаю цю історію, щоб у вас була відповідь на запитання, чому Навального вбили тепер – Путіну чітко дали зрозуміти: єдиний спосіб отримати Красікова – це обміняти його на Навального. «Ах так, – подумав Путін, – Навального на свободі я не потерплю, і якщо принципово Красікова готові поміняти, то треба просто позбавитися предмета торгу – підмінити згодом при нагоді на когось іще». Це абсолютно нелогічно, абсолютно нераціонально, це поведінка божевільного мафіозі, але суть у тому, що Путін збожеволів від ненависті до Навального. Путін ненавидить його настільки, що діє на шкоду собі і власним раціональним інтересам, адже Путін точно знає, що Олексій Навальний міг його перемогти», – стверджує голова ради директорів «Фонду боротьби з корупцією».

Про смерть Навального російська влада оголосила 16 лютого. За версією Федеральної служби виконання покарань, опозиціонер, який відбував покарання в колонії особливого режиму «Полярний вовк», помер удень після прогулянки. За кілька днів до смерті його в 27-й раз відправили до ШІЗО – приміщення зі ще більш жорсткими умовами тримання, ніж у звичайних камерах.

Прихильники опозиційного політика вважають, що його вбили. У офіційному висновку про смерть вказано, що Навальний помер із природних причин.

Американський президент Джо Байден поклав відповідальність за загибель Навального на президента Росії Володимира Путіна. Байден зазначав, що обурений смертю Олексія Навального в російській колонії, але не здивувався повідомленням про неї.