Тіло Навального передали його матері

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального 24 лютого передали його матері, йдеться в заяві його прессекретарки Кіри Ярмиш.

«Тіло Олексія передали матері. Дуже дякую всім, хто вимагав цього разом з нами. Людмила Іванівна досі в Салехарді. Похорони ще чекають», – повідомила Ярмиш.

Вона заявила, що «не знає, чи завадить влада провести похорони так, як хоче цього родина російського опозиціонера».

Про смерть Навального російська влада оголосила 16 лютого. За версією Федеральної служби виконання покарань, опозиціонер, який відбував покарання в колонії особливого режиму «Полярний вовк», помер удень після прогулянки. За кілька днів до смерті його в 27-й раз відправили до ШІЗО – приміщення зі ще більш жорсткими умовами тримання, ніж у звичайних камерах.

Прихильники опозиційного політика вважають, що його вбили. Родичам досі не видали тіло Навального. Його мати Людмила повідомила 22 лютого, що силовики показали їй тіло сина, але відмовилися його віддавати, висуваючи вимоги щодо таємного поховання. У заключенні про смерть сказано, що політик помер через природні причини, повідомила Ярмиш.

Удова Навального Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.

Раніше соратники російського опозиціонера Олексія Навального повідомили, що матері політика поставили ультиматум: або погодитися на таємний похорон, або його поховають у колонії.

За словами речниці Навального Кіри Ярмиш, Людмилі Навальній дали три години на ухвалення рішення. Мати політика відмовилася говорити зі співробітниками Слідчого комітету Росії і вимагала дотриматися закону, який зобов’язує видати тіло протягом двох діб із моменту встановлення причин смерті, написала Ярмиш у соцмережі X.

Людмила Навальна наполягала, щоб їй дали провести похорон сина і панахиду, відповідно до звичаїв, стверджують соратники політика.