Польське МЗС закликало Росію взяти на себе відповідальність за смерть Навального

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андреєва у зв’язку зі смертю в російській колонії опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомило польське МЗС, Росію закликали «взяти відповідальність за смерть Олексія Навального і провести повне й прозоре розслідування для встановлення обставин і причини його смерті».

У повідомленні МЗС наголошує, що «Польща разом з міжнародним демократичним суспільством із занепокоєнням спостерігає за зростанням числа політичних в’язнів у Росії... Серед них залишаються чільні діячі російської опозиції, зокрема Володимир Кара-Мурза чи Ілля Яшин».

Влада Росії «демонструє цілковиту відмову від моральних норм не тільки в контексті спілкування зі своїм громадянським суспільство, але також і у війні проти України, що триває далі», зазначено у повідомленні польського МЗС. Відомство також наголосило, що Росія має «відповісти за злочини, скоєні проти української держави і її мирного населення».

За даними російської влади, Олексій Навальний помер 16 лютого в колонії «Полярний вовк» за Північним полярним колом у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Представники Слідчого комітету Росії, який проводить перевірку за фактом смерті політика, сказали його матері Людмилі Навальній, що тіло направили на експертизу, яка триватиме 14 днів, повідомили напередодні соратники опозиціонера. Вони заявили, що затягування перевірки обставин смерті політика свідчить про «зачистку слідів злочину».

Як зазначили у російському правозахисному виданні «ОВД-Инфо», процесуальна перевірка Слідчого комітету за фактом смерті Навального дозволяє відстрочити видачу його тіла родичам на 30 днів. Якщо буде відкрита кримінальна справа, тіло можуть не видавати ще довше.

Соратники Навального заявляють, що політика вбили. Його вдова Юлія звинуватила у злочині президента Росії Володимира Путіна. Речник Кремля Дмитро Пєсков 20 лютого сказав журналістам, що вважає це твердження «абсолютно голослівними, хамськими звинуваченнями».

Євросоюз 19 лютого закликав Росію дозволити здійснити міжнародне розслідування смерті Навального. Послів Росії викликали до міністерств закордонних справ країн ЄС для надання пояснень щодо ситуації навколо смерті політика.