Мати Навального записала звернення до Путіна

Мати російського опозиціонера Олексія Навального Людмила записала відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна з вимогою віддати їй тіло сина. Відео опублікували 20 лютого в Youtube-каналі «Навальний LIVE».

«За моєю спиною розташована колонія «Полярний вовк», де 16 лютого загинув мій син Олексій Навальний. П’ятий день я не можу побачити його, мені не видають його тіло і мені навіть не кажуть, де він. Я звертаюся до вас, Володимире Путін, вирішення питання залежить тільки від вас. Дайте мені, нарешті, побачити мого сина. Я вимагаю негайно видати тіло Олексія, щоб я могла його по-людськи поховати», – каже Навальна.

Соратник Навального Іван Жданов повідомив, що мати опозиціонера також подала письмове звернення до Путіна. Крім того, за його словами, поданий позов до суду в Салехарді про бездіяльність Слідчого комітету РФ щодо видачі тіла політика.

Напередодні матір Навального не пустили в морг у Салехарді, де, ймовірно, перебуває тіло політика. Одного з адвокатів, що супроводжували Людмилу Навальну, «буквально виштовхали» з приміщення моргу, заявила напередодні речниця опозиціонера Кіра Ярмиш.

За даними російської влади, Навальний помер 16 лютого в колонії «Полярний вовк» за Північним полярним колом у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ.

Представники Слідчого комітету Росії, який проводить перевірку за фактом смерті політика, сказали Людмилі Навальній, що тіло направили на експертизу, яка триватиме 14 днів, повідомили напередодні соратники опозиціонера. Вони заявили, що затягування перевірки обставин смерті політика свідчить про «зачистку слідів злочину».

Як зазначили у російському правозахисному виданні «ОВД-Инфо», процесуальна перевірка Слідчого комітету за фактом смерті Навального дозволяє відстрочити видачу його тіла родичам на 30 днів. Якщо буде відкрита кримінальна справа, тіло можуть не видавати ще довше.

Соратники Навального заявляють, що політика вбили. Його вдова Юлія звинуватила у злочині президента Росії Володимира Путіна. Речник Кремля Дмитро Пєсков 20 лютого сказав журналістам, що вважає це твердження «абсолютно голослівними, хамськими звинуваченнями».

Євросоюз 19 лютого закликав Росію дозволити здійснити міжнародне розслідування смерті Навального. Послів Росії викликали до міністерств закордонних справ країн ЄС для надання пояснень щодо ситуації навколо смерті політика.