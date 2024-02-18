Понад 12 тисяч людей звернулися до Слідчого комітету РФ із вимогою видати тіло Олексія Навального близьким

Понад 12 тисяч людей надіслали звернення до Слідчого комітету РФ із вимогою видати тіло російського опозиціонера Олексія Навального його близьким, повідомляє правозахисний проєкт «ОВД-Инфо». Надсилати звернення до Слідчого комітету проєкт закликав увечері 17 лютого.

«Добитися справедливості для Олексія Навального та його родини зараз допоможе лише солідарність. Вчора «ОВД-Инфо» запустив збирання звернень до Слідчого комітету: разом із вами ми домагаємось видачі тіла Олексія. Менш як за добу понад 12 тисяч людей надіслали звернення через сервіс «Дятел», – пише проєкт.

Також правозахисники наголосили, що видача тіла має відбутися якнайшвидше. «Олексій Навальний хоча б після смерті має опинитися з рідними. Розслідування обставин його вбивства має розпочатися в найкоротший термін», – додали правозахисники.

Речниці політика Кіра Ярмиш 17 лютого повідомила, що у Слідчому комітеті відмовилися видавати тіло Навального родичам, доки не завершиться перевірка. За словами координатора в кримінальних справах правозахисного проєкту «ОВД-Инфо» Єви Левенберг, перевірка може тривати до 30 днів. При цьому в «ОВД-Инфо» уточнили, що тіло можуть не повертати і довше: «Окрім перевірки є розслідування справи, і в його рамках рішення про видачу тіла ухвалює лише орган, який проводить перевірку».